В Омск привезли зараженные семена цветов

Управление Россельхознадзора сообщило об уничтожении зараженной партии семян циннии. 21 февраля специалисты ведомства проводили карантинный фитосанитарный контроль партии семян цветочных культур, которые были привезены из Москвы. Во время проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили в одних из семян карантинный объект. В семенах семена цветов циннии Черри куин была найдена череда волосистая.

Для того, чтобы предотвратить распространение карантинного вредного организма на территории Омской области, зараженную партии семян уничтожили.

Череда волосистая — внесена в список карантинных растений, не отмеченных на территории Российской Федерации. Запрещен ввоз ее семян с семенами сельскохозяйственных культур. Однако сорняк может быть завезен с зерном кукурузы, сои, соевым шротом и другими культурами из стран, где череда волосистая широко распространена (Америка, Африка, Азия, Австралия).

В разгар дачного сезона при покупке посадочного материала будьте внимательны — большая вероятность занесения череды волосистой на территорию РФ с импортными семенами цветочных культур.