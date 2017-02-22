Мифическому омскому метро паводок не грозит

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 20 марта прогнозируется начало паводка в Омской области. В городе насчитывается 294 объекта, которые могут быть затоплены, 600 возможных мест подтопления. При этом метрополитен, проходящий как раз на уровне грунтовых вод, в их число не входит. Несмотря на то, что он не достроен, а ныне законсервирован, там есть насосы для откачки.

— Метрополитен не затопит, но пока мы не видим перспектив, что в скором времени на нем можно будет ездить, — заметил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут на сегодняшней пресс-конференции.

Также добавим, из городских объектов коммунальщики опасаются подтопления подземного перехода на Любинском проспекте. Он был реконструирован летом прошлого года, и нынешний паводок станет его первым испытанием.

Кроме того, из года в год весенние воды разливаются сильнее всего в окрестностях озера Мохового в Ленинском округе, на полях СибНИИСхоза, примыкающих к микрорайонам Заозерный, Первокирпичный, Большие Поля, к улице 24-я Северная, Красноярскому тракту, где в прошлом году омичи даже ловили рыбу, а спасатели и дорожники сооружали заграждение для воды из мешков. Также паводку подвержен район аэропорта малых линий, в том числе дорога за «Континентом», и Окружная дорога от 10-летия и до 3-й Молодежной улицы.