Мифическому омскому метро паводок не грозит
Хотя объект не функционирует, делается все для его поддержания и защиты от надвигающегося на регион половодья.
Хотя объект не функционирует, делается все для его поддержания и защиты от надвигающегося на регион половодья.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, 20 марта прогнозируется начало паводка в Омской области. В городе насчитывается 294 объекта, которые могут быть затоплены, 600 возможных мест подтопления. При этом метрополитен, проходящий как раз на уровне грунтовых вод, в их число не входит. Несмотря на то, что он не достроен, а ныне законсервирован, там есть насосы для откачки.
— Метрополитен не затопит, но пока мы не видим перспектив, что в скором времени на нем можно будет ездить, — заметил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут на сегодняшней
Также добавим, из городских объектов коммунальщики опасаются подтопления подземного перехода на Любинском проспекте. Он был реконструирован летом прошлого года, и нынешний паводок станет его первым испытанием.
Кроме того, из года в год весенние воды разливаются сильнее всего в окрестностях озера Мохового в Ленинском округе, на полях СибНИИСхоза, примыкающих к микрорайонам Заозерный, Первокирпичный, Большие Поля, к улице 24-я Северная, Красноярскому тракту, где в прошлом году омичи даже ловили рыбу, а спасатели и дорожники сооружали заграждение для воды из мешков. Также паводку подвержен район аэропорта малых линий, в том числе дорога за «Континентом», и Окружная дорога от 10-летия и до 3-й Молодежной улицы.