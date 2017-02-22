Красноярские энергетики готовы к работе в праздничные выходные

К оперативному реагированию на предприятии готовы 127 оперативно-выездных, оперативно-ремонтных и аварийно-восстановительных бригад — это 897 специалистов и 291 единица техники по всему Красноярскому краю. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением. В каждом подразделении филиала наготове передвижные дизель-генераторные установки. В эксплуатации предприятия находятся 38 передвижных резервных станций.

Организован оперативный обмен данными с сотрудниками МЧС по Красноярскому краю. В течение праздников будет круглосуточно работать единый call-центр МРСК Сибири. По телефону 8−800−1000−380 (звонок бесплатный) любой житель Красноярского края может сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах.