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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Волгоградский малый бизнес выходит на международные рынки

Предприятие «Фабрика вкуса» готовится подписать контракт на поставку своей продукции в Великобританию, сообщает региональный комитет экономики.

Волгоградский производитель взбитого мёда с ягодами в ближайшее время начнет экспорт своей продукции в страны Европейского союза, первый контракт фирма подпишет с партнером из Великобритании. Также «Фабрика вкуса» ведет переговоры с представителями торговых компаний Китая.

Помощь в выходе на зарубежные рынки волгоградским предприятиям оказывают специальные учреждения регионального комитета экономики — Центр инжиниринга и Центр поддержки экспорта, которые работают по прямому договору о сотрудничестве с Российским экспортным центром. Именно Центр инжиниринга разработал для «Фабрики вкуса» бизнес-план и помогает в аккредитации вновь созданных рабочих мест, уточнили в комитете экономики.

Кроме того, предприятие получило от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере гранты на общую сумму три миллиона рублей, которые были направлены на приобретение патента и закупку сырья для производства.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу перед профильным комитетом региональной администрации — создать условия для расширения возможностей местных производителей по выходу на внешний рынок в несырьевом экспорте, напомнили в пресс-службе администрации региона.

В июне 2016 года в Волгограде был открыт Центр поддержки экспорта, в котором уже прошли обучение более 120 представителей компаний.

В настоящее время Волгоградская область ведет внешнеторговую деятельность со 115 странами мира и занимает 3-е место в ЮФО по объемам внешней торговли. По итогам десяти месяцев 2016 года общий внешнеторговый оборот Волгоградской области превысил 1,6 млрд долларов США.

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