Башкирия в десятке по банкротству физических лиц

Такую информацию предоставляет Объединённое Кредитное Бюро. По объёму проблемных должников Башкортостан занимает шестое место. Первая тройка остаётся неизменным: на первом месте Москва, на втором Московская область, на третьем Санкт-Петербург.

По предоставленной информации, банкротство в республике угрожает 18,8 тыс. заемщикам. Это те люди, чей долг превышает полмиллиона рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней.

Справка. Процедура банкротства может быть запущена в случае, если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, просрочка по выплате составляет не менее трех месяцев, а у должника отсутствует возможность исполнить данные обязательства. Инициировать процедуру может как гражданин, так и его кредитор, либо налоговая служба. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина несостоятельным. Дело о банкротстве может быть возбуждено даже после смерти должника. В последнем случае правами и обязанностями после смерти гражданина в деле о его банкротстве наделяются наследники.

Материал подготовил Фаиз Харрасов.