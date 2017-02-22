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10:36 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирия в десятке по банкротству физических лиц

По итогам января текущего года Башкирия вошла в топ-10 российских регионов с наибольшим числом потенциальных банкротов физических лиц.

Такую информацию предоставляет Объединённое Кредитное Бюро. По объёму проблемных должников Башкортостан занимает шестое место. Первая тройка остаётся неизменным: на первом месте Москва, на втором Московская область, на третьем Санкт-Петербург.

По предоставленной информации, банкротство в республике угрожает 18,8 тыс. заемщикам. Это те люди, чей долг превышает полмиллиона рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней.

Справка. Процедура банкротства может быть запущена в случае, если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, просрочка по выплате составляет не менее трех месяцев, а у должника отсутствует возможность исполнить данные обязательства. Инициировать процедуру может как гражданин, так и его кредитор, либо налоговая служба. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина несостоятельным. Дело о банкротстве может быть возбуждено даже после смерти должника. В последнем случае правами и обязанностями после смерти гражданина в деле о его банкротстве наделяются наследники.

Материал подготовил Фаиз Харрасов.

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