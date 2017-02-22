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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бюджет Иркутска поправился на 6 млрд рублей

Бюджет Иркутска на 2017 год увеличился на 6 млрд рублей, такие поправки в главный финансовый документ города внесла дума 22 февраля, сообщает пресс-служба.

Источник: Reuters

Как пояснила председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, основная причина роста доходов — зачисление в бюджет с 1 января 2017 года 30% налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Город также получит от области деньги на работу школ и детских садов.

Итак, с учётом внесенных корректировок расходы бюджета составят 14 млрд 766 млн рублей, доходы — 13 млрд 880 млн рублей, дефицит — 886 млн рублей. В дальнейшем Иркутск рассчитывает на увеличение собираемости налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц и земельного налога.

Дополнительные деньги распределили по программам. Более 100 млн рублей пошло на ремонт учреждений социальной сферы. По сравнению с прошлым годом объем расходов на эти цели увеличен более чем на 50% и составит 474 млн рублей. На 120 млн рублей купят 40 новых автобусов средней вместимости. Почти 100 млн предусмотрено для переселения граждан из аварийного жилья. На 190 млн увеличены расходы на строительство детсадов, школ, объектов физической культуры и спорта, 150 млн запланировано дополнительно на ремонт дворов и 50 млн — на развитие общественных пространств по проекту «Формирование современной городской среды».

Кроме того, около 260 млн рублей город направит на участие в государственных программах, в результате из областного и федерального бюджетов поступят деньги на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, развитие транспортной инфраструктуры иркутской агломерации, строительство, реконструкцию улично-дорожной сети и др.

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