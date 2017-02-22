Транспортный коллапс отменяется: МУП Екатеринбурга заплатит по долгам

В Екатеринбурге энергетики не станут отключать трамваи и троллейбусы города от электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «СвердловЭнергосбыт» корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы отозвали заявки на частичное и полное отключение электроснабжения. С должником достигнуты договорённости о выплате долга», — сообщила пресс-секретарь энергетической компании Ольга Тедеева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне стало известно, что из-за долгов (порядка 4,5 миллиона рублей) перед поставщиками электроэнергии муниципальное предприятие Екатеринбурга «Трамвайно-троллейбусное управление» (ЕМУП ТТУ) может остаться без электроснабжения. Уведомление о частичном отключении поступило от энергетиков уже на 22 февраля и на полное отключение — 28 февраля. В результате отключений могли прекратить работу трамвайные и троллейбусные маршруты в Орджоникидзевском районе города. В частности, обесточенной оказалось бы одна из основных транспортных магистралей трамваев и троллейбусов по проспекту Космонавтов.

Однако уже днём 21 февраля стало известно, что ведутся переговоры между поставщиком и должником об оплате или реструктуризации долга. При этом аналогичная ситуация складывалась в январе 2017 года, когда из-за долгов ЕМУП ТТУ энергетики грозили отключением электроснабжения.