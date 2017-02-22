Транспортный коллапс отменяется: МУП Екатеринбурга заплатит по долгам
Переговоры между поставщиком электроэнергии и ЕМУП ТТУ закончились поздним вечером 21 февраля.
Переговоры между поставщиком электроэнергии и ЕМУП ТТУ закончились поздним вечером 21 февраля.
В Екатеринбурге энергетики не станут отключать трамваи и троллейбусы города от электроснабжения. Об этом сообщили в
«Мы отозвали заявки на частичное и полное отключение электроснабжения. С должником достигнуты договорённости о выплате долга», — сообщила
Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне стало известно, что
Однако уже днём 21 февраля стало известно, что ведутся переговоры между поставщиком и должником об оплате или реструктуризации долга. При этом аналогичная ситуация складывалась в январе 2017 года, когда
«Если должник будет соблюдать рамки договорённостей, то подобное не повторится. Но если в новом месяце будет накапливаться задолженность, компания будет вынуждена, соблюдая все процедуры, вновь направить уведомление о частичном или полном отключении», — уточнили в