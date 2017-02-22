ЦБ отключил банк «Экономический союз» от платежной системы

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Один из клиентов банка «Экономический союз» на специализированном форуме отметил, что 20 февраля обратился в кредитную организацию, чтобы заказать на 22 февраля средства со вклада, срок действия которого подходит к концу, но получил отказ. Сотрудники банка, по его словам, сказали, что «денег нет и не будет». Клиент тут же написал жалобу в ЦБ.

«Экономический союз», по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам 2016 года 355-е место в российской банковской системе с активами в размере 3,55 миллиарда рублей. Согласно отчетности банка, население хранит в нем 1,6 миллиарда рублей.