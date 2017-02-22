Дополнительные снегогенераторы установили в порту Ванино для борьбы с угольной пылью

В порту Ванино установили четыре новых снеговых пушки, которые будут бороться с угольной пылью, сообщает портал «Губерния». До этого в порту работал только один снегогенератор — его запустили в конце 2016 года.

Напомним, в январе стало известно, что работу порта могут приостановить. В этом же месяце по требованию Росприроднадзора в порту Ванино были опечатаны 10 дробильных установок, которые, по мнению жителей, создавали основной объем загрязнения. Оборудование остановили на 90 дней.

Экологическая обстановка в Ванино также стала поводом для встречи местной инициативной группы с губернатором Вячеславом Шпортом. Глава региона взял вопрос на личный контроль.

Сегодня стало известно, что в порту появилось новое оборудование — пушки будут распылять снежный туман на расстоянии ста метров, не давая угольной пыли разлетаться.

Всего в этом году на природоохранные мероприятия в Ванино планируется потратить 100 млн рублей. В частности, весной этого года в порту начнет работать вакуумный автопылесос. Он будет убирать пыль, которая оседает рядом с угольными складами.

Напомним, что жители Ванино и близлежащих поселков уже несколько лет пытаются повлиять на экологическую обстановку — люди составляют коллективные обращения и пишут жалобы властям.