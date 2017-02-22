Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
8 способов поклеить обои иначе
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14В США прошла самая престижная выставка собак
16Скончался Виталий Чуркин
11:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Дополнительные снегогенераторы установили в порту Ванино для борьбы с угольной пылью

Оборудование призвано снизить загрязнение воздуха, которое возникает при перегрузке топлива.

Источник: Губерния онлайн

В порту Ванино установили четыре новых снеговых пушки, которые будут бороться с угольной пылью, сообщает портал «Губерния». До этого в порту работал только один снегогенератор — его запустили в конце 2016 года.

Напомним, в январе стало известно, что работу порта могут приостановить. В этом же месяце по требованию Росприроднадзора в порту Ванино были опечатаны 10 дробильных установок, которые, по мнению жителей, создавали основной объем загрязнения. Оборудование остановили на 90 дней.

Экологическая обстановка в Ванино также стала поводом для встречи местной инициативной группы с губернатором Вячеславом Шпортом. Глава региона взял вопрос на личный контроль.

Сегодня стало известно, что в порту появилось новое оборудование — пушки будут распылять снежный туман на расстоянии ста метров, не давая угольной пыли разлетаться.

Всего в этом году на природоохранные мероприятия в Ванино планируется потратить 100 млн рублей. В частности, весной этого года в порту начнет работать вакуумный автопылесос. Он будет убирать пыль, которая оседает рядом с угольными складами.

Напомним, что жители Ванино и близлежащих поселков уже несколько лет пытаются повлиять на экологическую обстановку — люди составляют коллективные обращения и пишут жалобы властям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Игроки «Амура» раздали автографы юным комсомольчанам
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь