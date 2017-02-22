Разработчики из Иркутска впервые напечатали на принтере жилой дом

Разработчики из Иркутска напечатали на принтере первый жилой дом по технологии мобильной 3D-печати. Здание расположено в городе Ступино Московской области. Стоимость строительства отпечатанного дома составила 593,5 тысячи рублей, или примерно 16 тысяч рублей за кв. метр, и это учитывая, что партнеры предоставили самые качественные материалы, а у здания по проекту не самая привычная форма. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили пресс-службе компании Apis Cor.

В декабре 2016 года компания Apis Cor в сотрудничестве с ГК ПИК приступила к печати здания с помощью мобильного 3D-принтера. Строительство проходило на испытательной базе компании Apis Cor в городе Ступино на территории Ступинского завода ячеистого бетона. Печать самонесущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания длилась меньше суток: чистое машинное время печати составило 24 часа. После завершения печати стеновых конструкций принтер извлекли из здания с помощью крана-манипулятора. Площадь отпечатанного здания составила 38 кв. метров.

«Впервые в российской строительной практике дом был отпечатан целиком, а не собран из отпечатанных панелей», — отметили в пресс-службе компании.

Дизайн одноэтажного жилого дома необычный. Такой проект был выбран неслучайно, так как одна из главных целей строительства — продемонстрировать гибкие возможности оборудования и разнообразность доступных форм. Дом возводили в самое холодное время года. Зима добавила сложности для участников проекта, поскольку применение бетонной смеси, используемой в качестве «чернил» возможно только при температуре от +5˚С, хотя само оборудование способно работать при температуре до -35˚С. Задачу решили с помощью установки крытого тента, где поддерживался необходимый температурный режим. В скором времени с применением новых материалов, например геобетона, можно будет печатать дома в любое время года. Так как принтер печатает самонесущие стены и перегородки, его применение позволяет экономить до 70% на возведении коробки здания по сравнению с традиционными методами строительства.

Внутри отпечатанный дом ничем не отличается от обычного — уютный, комфортный. Планировка дома включает прихожую, ванную комнату, зону отдыха и компактную, но многофункциональную кухню с самой современной бытовой техникой.