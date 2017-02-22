Разработчики из Иркутска впервые напечатали на принтере жилой дом
Стоимость строительства жилья составила 593,5 тысячи рублей.
Стоимость строительства жилья составила 593,5 тысячи рублей.
Разработчики из Иркутска напечатали на принтере первый жилой дом по технологии мобильной 3D-печати. Здание расположено в городе Ступино Московской области. Стоимость строительства отпечатанного дома составила 593,5 тысячи рублей, или примерно 16 тысяч рублей за кв. метр, и это учитывая, что партнеры предоставили самые качественные материалы, а у здания по проекту не самая привычная форма. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили
В декабре 2016 года компания Apis Cor в сотрудничестве с ГК ПИК приступила к печати здания с помощью мобильного 3D-принтера. Строительство проходило на испытательной базе компании Apis Cor в городе Ступино на территории Ступинского завода ячеистого бетона. Печать самонесущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания длилась меньше суток: чистое машинное время печати составило 24 часа. После завершения печати стеновых конструкций принтер извлекли из здания с помощью
«Впервые в российской строительной практике дом был отпечатан целиком, а не собран из отпечатанных панелей», — отметили в
Дизайн одноэтажного жилого дома необычный. Такой проект был выбран неслучайно, так как одна из главных целей строительства — продемонстрировать гибкие возможности оборудования и разнообразность доступных форм. Дом возводили в самое холодное время года. Зима добавила сложности для участников проекта, поскольку применение бетонной смеси, используемой в качестве «чернил» возможно только при температуре от +5˚С, хотя само оборудование способно работать при температуре до -35˚С. Задачу решили с помощью установки крытого тента, где поддерживался необходимый температурный режим. В скором времени с применением новых материалов, например геобетона, можно будет печатать дома в любое время года. Так как принтер печатает самонесущие стены и перегородки, его применение позволяет экономить до 70% на возведении коробки здания по сравнению с традиционными методами строительства.
Внутри отпечатанный дом ничем не отличается от обычного — уютный, комфортный. Планировка дома включает прихожую, ванную комнату, зону отдыха и компактную, но многофункциональную кухню с самой современной бытовой техникой.