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11:21 (мск), источник: Вести - Омск

Омскоблавтотранс незаконно взимал деньги с пассажиров

В Управлении федеральной антимонопольной службы признали незаконными действия «Омскоблавтотранса». Перевозчик незаконно взимал плату за раннюю продажу билетов до Усть-Ишима.

Пассажирам приходилось переплачивать за билет и добираться до места назначения с пересадкой. Предприятию выдано предписание. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

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