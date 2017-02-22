Омскоблавтотранс незаконно взимал деньги с пассажиров
В Управлении федеральной антимонопольной службы признали незаконными действия «Омскоблавтотранса». Перевозчик незаконно взимал плату за раннюю продажу билетов до
В Управлении федеральной антимонопольной службы признали незаконными действия «Омскоблавтотранса». Перевозчик незаконно взимал плату за раннюю продажу билетов до
Пассажирам приходилось переплачивать за билет и добираться до места назначения с пересадкой. Предприятию выдано предписание. Решается вопрос о возбуждении административного дела.