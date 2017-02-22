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13:37 (мск), источник: Volga News

В Сызрани запущено сборочное производство трактора К 704−4Р «Станислав»

На заводе «Сельмаш» в Сызрани 21 февраля состоялся торжественный запуск сборочного производства трактора К-704−4Р «Станислав».

Как сообщили в областном минсельхозе, универсальный трактор К-704−4Р «Станислав» является разработкой Петербургского машиностроительного завода. Машина предназначена для выполнения сельхозработ с большой нагрузкой.

Благодаря оснащению высокопроизводительными системами, он прекрасно справляется с возделыванием почвы, хорошо агрегатируется с различными посевными комплексами, отмечается в релизе.

В феврале были собраны и протестированы два трактора с двигателями мощностью 330 л. с., на очереди 400-сильная версия машины.

Директор «Сельмаша» Сергей Крупенко сообщил, что завод уже получил заказы на 15 тракторов к посевной этого года, из них 13 машин заказали аграрии Самарской области.

«В 2017 году мы планируем произвести порядка 50 тракторов по крупноузловой сборке. В дальнейшем сборочное производство будет увеличено. Мы планируем освоить на собственных производственных мощностях и значительную часть комплектующих к этим тракторам — раму, облицовку, кабину», — сказал директор завода.

Локализацию производства трактора планируется довести до 40−45%. Объем планируемых вложений по проекту составляет 100 млн рублей. Это организация дополнительных рабочих мест, модернизация производственных площадей и оборудования. В 2015 г. завод произвел 115 единиц техники, в 2016 г. — 228, план 2017 г. — более 280 единиц с учетом новых тракторов.

Напомним, министр сельского хозяйства и продовольствия области Алексей Попов сообщил, в 2017 г. планируется произвести 50 тракторов по крупноузловой сборке, а в последующем будет возможна реализация крупнопоточной сборки тракторов с использованием мощностей «Сельмаша» и сызранских заводов.

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