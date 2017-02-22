Минфин снова одолжил деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 709,664 млн грн.

Нацбанк опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Как сообщается на сайте министерства, в том числе 268,784 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 6 месяцев со средневзвешенной доходностью 14,3% годовых, еще 440,880 млн грн — облигаций сроком 1 год с доходностью 15,2% годовых.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения 3 и 9 месяцев не состоялось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2−3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 21 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 674,490 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 382,074 млрд грн, или 56,6% их общего объема.