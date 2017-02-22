Доходы бюджета Крыма вдвое превысили показатели украинского периода

«Замечу, что даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял немногим больше 22 миллиардов рублей (5,8 млрд гривен при коэффициенте 3,8). То есть всего за три года, несмотря на все блокады и санкции, несмотря на сложный переходный период, Крым вышел на доходы бюджета, которые почти в два раза превышают украинские даже без учета федеральной помощи», — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства республики за прошлый год.

По его словам, еще одной позитивной тенденцией стало значительное увеличение объемов финансирования основных отраслей экономики и социальной сферы.