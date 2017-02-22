Расходы Крыма на ликвидацию несанкционированных свалок вырастут в восемь раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Расходы бюджета Республики Крым на ликвидацию несанкционированных свалок в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырастут в восемь раз — до 150 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, представляя в Госсовете республики отчет о работе крымского правительства.

«В 2016 году на ликвидацию несанкционированных свалок было выделено 18 млн рублей. В текущем году предусмотрено более 150 млн (рублей)», — сказал он, уточнив, что на эти средства планируется ликвидировать более 300 тыс. кубометров несанкционированных свалок.

В прошлом году, по его словам, в Крыму было выявлено более 1 тыс. несанкционированных свалок. «Надеюсь, в Год экологии нам удастся существенно улучшить положение не только в сфере обращения с отходами, но и в целом экологическую ситуацию в регионе», — отметил глава региона.

В настоящее время на территории республики 28 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и около 270 сельских свалок. «Практически все эти объекты либо исчерпали свои мощности, либо не соответствуют требованиям действующего законодательства и подлежат рекультивации с последующим закрытием», — сообщил Аксенов.

Он дополнил, что до 2019 года в регионе в рамках федеральной целевой программы развития региона будут закрыты пять полигонов ТКО.