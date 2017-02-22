Аксенов: в 2016 году в бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей налогов от отрасли туризма

Об этом на заседании Государственного Совета РК сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, что более чем на 21% превышает показатель 2015 года. Аксенов назвал туризм одним из основных драйверов развития экономики Крыма и отметил, что наряду с пляжным туризмом в Крыму активно развиваются лечебный, экскурсионно-познавательный, исторический, этнографический, детский туризм.

Глава Республики напомнил, что Крым занял 4-е место среди 85 регионов Российской Федерации в национальном туристическом рейтинге.

При этом он отметил, что существующая система подсчета отдыхающих достаточно условна, основной проблемой остается идентификация туриста.

«Это можно сделать только при условии легализации всех средств размещения, в том числе работающих в частном секторе. Предложенная Крымом модель внедрения патента для самозанятых граждан поможет вывести эту категорию средств размещения из тени», — пояснил Аксенов.