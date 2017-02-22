Архитектурно ценные пятиэтажки в Москве сносить не будут

Сначала надо будет определить, какие дома сносить, потому что есть пятиэтажки и ценные — дом Бурова и другие ценные объекты, — а есть те, которые надо убрать. Программы пока нет. Мы только получили поручение и сейчас только начнем работать.

Он отметил, что городские власти столкнутся с большими трудностями при реализации этой программы.

«Никто не говорит, что будет легко и просто. Понятно, что сложностей очень много. И, действительно, пока о механизмах ее реализации говорить сложно», — добавил главный архитектор.

Ранее в среду Кузнецов отмечал, что снос пятиэтажек экономически более обоснован, чем постоянные траты на их ремонт. Он также подчеркнул, что даже после капремонта проживание в этих домах не будет комфортабельным.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта.