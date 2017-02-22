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12:38 (мск), источник: Интерфакс

Архитектурно ценные пятиэтажки в Москве сносить не будут

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Архитектурно ценные дома не будут демонтироваться во время второй волны сноса пятиэтажек в Москве, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"
Сначала надо будет определить, какие дома сносить, потому что есть пятиэтажки и ценные — дом Бурова и другие ценные объекты, — а есть те, которые надо убрать. Программы пока нет. Мы только получили поручение и сейчас только начнем работать.
Сергей КузнецовГлавный архитектор Москвы

Он отметил, что городские власти столкнутся с большими трудностями при реализации этой программы.

«Никто не говорит, что будет легко и просто. Понятно, что сложностей очень много. И, действительно, пока о механизмах ее реализации говорить сложно», — добавил главный архитектор.

Ранее в среду Кузнецов отмечал, что снос пятиэтажек экономически более обоснован, чем постоянные траты на их ремонт. Он также подчеркнул, что даже после капремонта проживание в этих домах не будет комфортабельным.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта.

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«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить», — сказал Путин. Он подчеркнул, что вопросы расселения такого жилья должны решаться с максимальным учетом интересов жителей этих домов.

«Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало», — сказал Путин.

В свою очередь Собянин заверил, что бюджет Москвы достаточно устойчив. «Мы имеем запас прочности. Поэтому с точки зрения финансового запуска, мы видим возможности у города», — заявил Собянин.

В настоящее время в Москве завершается программу сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв.м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил С. Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году, после чего город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м.

«Построенные на месте пятиэтажек дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет», — написал мэр в твиттере после встречи с президентом. По его словам, новая программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит жильем 1,6 млн горожан.

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