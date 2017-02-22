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13:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинское предприятие «Мечела» перевело работников на неполный рабочий день

С февраля 2016 года на заводе «Уральская кузница» (входит в группу «Мечел») действует режим неполного рабочего дня, в котором работает весь коллектив чебаркульского предприятия и 50% работников челябинского филиала.

Об этом на заседании рабочей группы по контролю за ситуацией на предприятиях, находящихся в сложном финансово-экономическом положении, заявил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Предприятие находится в сложном финансово-экономическом положение, но, несмотря на это, предприятие увеличивает объемы налоговых поступлений в бюджет и обходится без сокращений. Так, в 2016 году объем отчислений в бюджеты всех уровней составил 537 млн руб., в том числе в региональный бюджет — 238 млн руб.

С ноября 2014 года из-за снижения платежеспособного спроса по отраслям общего машиностроения, транспортного машиностроения, сокращением инвестпроектов в нефтегазовых отраслях снизилась загрузка как головного подразделения ПАО «Уралкуз», так и челябинского филиала предприятия. В 2015 году по сравнению с 2014 годом общее снижение объема производства составило 19%, производительность труда снизилась на 18,5%.

В связи с этим на заводе действует режим неполного рабочего дня, в котором работает весь коллектив чебаркульского предприятия и 50% работников челябинского филиала. «При этом “Уральская кузница” обходится без массовых сокращений, но возможны точечные решения, касающиеся управленческого персонала», — отметил Владислав Смирнов.

Руководство предприятие допускает, что в дальнейшем режим трудового дня будет пересмотрен, поскольку в последнее время на предприятии наблюдается положительная динамика.

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, правительство области обеспокоено положением дел на «Уральской кузнице» и держит ситуацию на контроле.

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