45 охотничьих угодий выставят на аукцион

Это принесет инвестиции и создаст конкуренцию в сфере охоты. При этом отменен аукцион на передачу в аренду угодий «Роговские гривы», вызвавший недовольство охотников в Куйбышеве, сообщил руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога 22 февраля. Перспективы аренды охотугодий будут обсуждаться на профильном комитете Заксобрания 28 февраля.

Государство не имеет планов по ограничению прав охотников при реализации федеральной программы «Стратегия развития охотничьего хозяйства России до 2030 года». Об этом напомнил руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Напомним, что 12 февраля в Куйбышеве состоялся митинг местных жителей, недовольных планами передачи в долгосрочную аренду на 25 лет угодий под названием «Роговские гривы», о чем сообщило местное издание «Восемь плюс один». Охотники требовали прекратить передачу охотугодий в долгосрочную аренду в частные руки.

«С резолюцией охотников из Куйбышева я знаком, по большинству позиций они абсолютно не правы, — сказал глава департамента. — 28 февраля мы будем заниматься решением этого вопроса на профильном комитете (по аграрной политике) в Законодательном собрании Новосибирской области, где соберутся представители исполнительной власти, охотников и охотпользователей. Мы отменим ближайший аукцион с учетом ситуации в Куйбышеве, а также, опираясь на право, которое дает мне закон, — отменить аукцион не позднее чем за 2 недели до проведения следующего аукциона. Будем обсуждать ситуацию: если граждане смогут нам доказать, что аукцион не нужно проводить, — не будем его проводить, если нет — мы обязаны дальше выставлять эти угодья на аукционы».

Всего для проведения аукционов в Новосибирской области обозначено 45 участков. «В программе “Стратегия развития охотничьего хозяйства России до 2030 года” прямо сказано — ускорить предоставление через аукцион охотничьих угодий с целью привлечения инвестиций для дальнейшего развития охотничьих угодий в РФ», — напомнил руководитель департамента. Аукционы по аренде охотничьих угодий продолжатся. В Новосибирской области для проведения аукционов на право аренды выделено чуть более 1 млн га охотничьих угодий. Всего в регионе — 7 млн га, соответственно, общедоступных охотничьих угодий останется около 6 млн га. Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 95 тыс. охотников.

При этом в прошлом году выявлено 1890 браконьеров, которые понесли административную ответственность, в 59-и случаях нарушителей закона привлекли к уголовной ответственности.

«У нас 62 инспектора, у которых есть полномочия заниматься охраной по всей территории Новосибирской области, — сказал Петр Гога, пояснив, что такими силами невозможно эффективно консолидировать общедоступные охотничьи угодья. — А охотпользователь имеет такую возможность, так как действует на небольшой территории».

Ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи охотничьих животных и составляет ежегодно около 18 млрд рублей.

Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих животных. «Причинами низкой доступности охоты для населения являются дефицит охотничьих животных, высокая стоимость услуг и отсутствие конкуренции в сфере охотничьего хозяйства, — говорится в федеральной программе «Стратегия развития охотничьих угодий РФ до 2030 года».

Достижение поставленных целей программа предусматривает с помощью ряда условий: в экономической сфере — развитие предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также создание эффективных механизмов государственного управления; в социальной сфере — повышение доступности охоты для населения.