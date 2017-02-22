ФАС отменила 15 аукционов на капремонт домов в Краснодарском крае

Такое решение ведомство приняло в связи с рассмотрением 15 жалоб от участников аукционов, заказчиком которых выступал Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе проверки специалисты установили, что фонд объединил работы по ремонту и замене лифтового оборудования и шахт в один предмет с проектированием пассажирского лифта, что не предусмотрено законодательством.

Кроме того, как поясняет ведомство, когда в предмет закупки входит и ремонт, и проектирование, требования заказчика к качеству и объемам работ становятся непонятными для подрядчика. При отсутствии разработанной к моменту объявления закупки проектно-сметной документации вряд ли можно объективно оценить объем работ, их стоимость, а также требования к их выполнению.

«Таким образом, заказчик создал неравные условия для участников аукционов и необоснованно сократил их количество, поскольку не все подрядные организации включены одновременно в оба реестра и имеют оба свидетельства СРО. Сокращение числа потенциальных участников аукционов на капремонт может повлечь завышение цен на такие работы. Это неблагоприятно сказывается на жильцах многоквартирных домов, поскольку капремонт оплачивается за их счет», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Как сообщали ЮГА.ру, в июле губернатор Кубани Вениамин Кондратьев раскритиковал деятельность регионального фонда капремонта и поручил провести там проверку.

В работе фонда нашли многочисленные нарушения, по фактам хищения денег возбуждены три уголовных дела, в дисциплинарном порядке наказали более 500 должностных лиц. Для руководящих сотрудников фонда изменили порядок назначения — кандидатуры будут согласовывать с министерством ТЭК и ЖКХ.

В августе сумму средств на капремонт многоквартирных домов в Краснодарском крае увеличили в четыре раза. Новый план региональной программы капремонта стал результатом проверки по инициативе Кондратьева.