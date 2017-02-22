Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
15:10 (мск), источник: ЮГА.ру

ФАС отменила 15 аукционов на капремонт домов в Краснодарском крае

Федеральная антимонопольная служба отменила 15 аукционов по выбору подрядных организаций для проведения капремонта домов на Кубани.

Такое решение ведомство приняло в связи с рассмотрением 15 жалоб от участников аукционов, заказчиком которых выступал Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе проверки специалисты установили, что фонд объединил работы по ремонту и замене лифтового оборудования и шахт в один предмет с проектированием пассажирского лифта, что не предусмотрено законодательством.

Кроме того, как поясняет ведомство, когда в предмет закупки входит и ремонт, и проектирование, требования заказчика к качеству и объемам работ становятся непонятными для подрядчика. При отсутствии разработанной к моменту объявления закупки проектно-сметной документации вряд ли можно объективно оценить объем работ, их стоимость, а также требования к их выполнению.

«Таким образом, заказчик создал неравные условия для участников аукционов и необоснованно сократил их количество, поскольку не все подрядные организации включены одновременно в оба реестра и имеют оба свидетельства СРО. Сокращение числа потенциальных участников аукционов на капремонт может повлечь завышение цен на такие работы. Это неблагоприятно сказывается на жильцах многоквартирных домов, поскольку капремонт оплачивается за их счет», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Как сообщали ЮГА.ру, в июле губернатор Кубани Вениамин Кондратьев раскритиковал деятельность регионального фонда капремонта и поручил провести там проверку.

В работе фонда нашли многочисленные нарушения, по фактам хищения денег возбуждены три уголовных дела, в дисциплинарном порядке наказали более 500 должностных лиц. Для руководящих сотрудников фонда изменили порядок назначения — кандидатуры будут согласовывать с министерством ТЭК и ЖКХ.

В августе сумму средств на капремонт многоквартирных домов в Краснодарском крае увеличили в четыре раза. Новый план региональной программы капремонта стал результатом проверки по инициативе Кондратьева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Госдума приняла закон о штрафе в 500 000 рублей за ямы Документ ужесточает ответственность дорожных служб, по вине которых водитель мог попасть в ДТП
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь