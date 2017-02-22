Чистая прибыль «Башнефти» в 2016 году снизилась на 12,7%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль «Башнефти» в 2016 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась по сравнению с результатом предыдущего года на 12,7% и составила 52,03 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 3%, до 593,1 млрд руб., операционная прибыль — на 10,8%, до 86,4 млрд руб.

Совокупные обязательства «Башнефти» за год выросли на 16,1% и достигли 319,1 млрд руб., активы увеличились на 12,3%, до 584,2 млрд руб.

В середине октября 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей, еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.