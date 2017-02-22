Городские власти проверяют теплосчетчики

Как уже сообщали «Вести-Калининград», многие горожане были неприятно удивлены суммами в январских счетах за тепло.

Напомним, в прошлом году в Калининграде было установлено более 500 приборов учета. Сейчас общедомовой счетчик стоит во всех домах, где есть техническая возможность его установки. Люди жалуются: счетчики поставили, а суммы в квитанциях выросли. Даже у тех, кто пользуется приборами учёта давно.

По словам специалистов «Калининградтеплосети», сам по себе теплосчётчик не может гарантировать экономию. Он лишь фиксирует потребленную энергию, также как и электросчётчик считает потраченные киловатты. Экономия при оплате за тепло возникает не от наличия счётчика, но его установка — первый шаг к энергосбережению.

Если в доме не заменены окна в подъездах, не утеплён фасад, внутридомовые отопительные трубы давно не ремонтировались, и на них отсутствует изоляция — происходят значительные теплопотери, которые также фиксирует прибор учёта. Каждая «улетевшая» на улицу гигакалория (единица измерения тепловой энергии) в конце концов, оказывается в счетах граждан, проживающих в таких неблагополучных с точки зрения энергосбережения домах.