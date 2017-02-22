Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Назван поселок в РФ, где Янукович поселился с гражданской женой
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Городские власти проверяют теплосчетчики

Специалисты «Калининградтеплосети» и администрации Калининграда проверяют работу теплосчётчиков и оборудования тепловых пунктов.

Как уже сообщали «Вести-Калининград», многие горожане были неприятно удивлены суммами в январских счетах за тепло.

Напомним, в прошлом году в Калининграде было установлено более 500 приборов учета. Сейчас общедомовой счетчик стоит во всех домах, где есть техническая возможность его установки. Люди жалуются: счетчики поставили, а суммы в квитанциях выросли. Даже у тех, кто пользуется приборами учёта давно.

По словам специалистов «Калининградтеплосети», сам по себе теплосчётчик не может гарантировать экономию. Он лишь фиксирует потребленную энергию, также как и электросчётчик считает потраченные киловатты. Экономия при оплате за тепло возникает не от наличия счётчика, но его установка — первый шаг к энергосбережению.

Если в доме не заменены окна в подъездах, не утеплён фасад, внутридомовые отопительные трубы давно не ремонтировались, и на них отсутствует изоляция — происходят значительные теплопотери, которые также фиксирует прибор учёта. Каждая «улетевшая» на улицу гигакалория (единица измерения тепловой энергии) в конце концов, оказывается в счетах граждан, проживающих в таких неблагополучных с точки зрения энергосбережения домах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Госдума приняла закон о штрафе в 500 000 рублей за ямы Документ ужесточает ответственность дорожных служб, по вине которых водитель мог попасть в ДТП
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь