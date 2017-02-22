Калининградские чиновники сдали нормы ГТО

Первыми, 20 и 21 февраля, это сделали сотрудники муниципальных учреждений.

Сначала спортсменам нужно было проплыть 50 метров. На старт вышли 75 человек. Лучший результаты у мужчин показал Артур Крупин (комитет архитектуры и строительства). Он проплыл дистанцию за 30,41 секунды. Евгений Богун из комитета муниципального имущества и земельных ресурсов отстал от него чуть более чем на 4 секунды. Третьим приплыл Михаил Бабкин из горсовета.

У женщин самой быстрой оказалась Маргарита Лещенко из комитета архитектуры и строительства. Ее результат — 45.16 секунд.

Как отметил глава города Александр Ярошук, в течение года все его замы сдадут нормативы ГТО.

Напомним, мэр первым из чиновников сдал нормы ГТО еще в 2014 году.