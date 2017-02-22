Реальные доходы волгоградцев снизились на 7,6%

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением региона, после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 657,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился на 1,2%.

Реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 7,6%.