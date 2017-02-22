Доходы нижегородцев упали за год почти на 40%

Это на 39,6% меньше, чем в декабре 2016 года, когда доходы составляли 41 735,2 рубля. Реально располагаемые денежные доходы за месяц упали на 39,6%.

Напомним, в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 люди стали зарабатывать меньше на 0,2.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы населения за вычетом обязательных платежей — прежде всего налогов — и пересчитанные с учетом инфляции) за 2016 год по сравнению с 2015-м снизились на 6,8%.