Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
14:00 (мск), источник: Фонтанка

Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил правомерность решения, вынесенного петербургским УФАС в отношении ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 22 февраля пресс-служба антимонопольного ведомства, такое решение было вынесено 21 февраля 2017 года.

Читайте также
В ночь с 22 на 23 февраля метро будет работать до 1.30

Напомним, в декабре прошлого года УФАС признало обоснованной жалобу ЗАО «Волгобалт Медиа» на действия ГЦРР при проведении торгов на размещение рекламы в метро. Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могли только компании с опытом работы в метрополитенах России, что, по мнению заявителя, ограничивало конкуренцию.

УФАС признала претензию обоснованной, после чего ГЦРР исполнило предписание, убрав из документации данное требование. Торги в итоге не состоялись и УФАС заключило договор с единственным участником — компанией «Метроном».

Однако, по мнению в УФАС, в том числе благодаря его предписанию участник конкурса увеличил цену до 2,6 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше первоначальной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ошиблись с Дадиным
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу заявил о нехватке 1300 военных летчиков
Греф пообещал Путину дальнейшее снижение ставок по ипотеке
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь