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19:05 (мск), источник: Интерфакс

Новая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домов

Первая программа расселения «хрущевок» охватила 1722 здания.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Новая программа по ликвидации пятиэтажек в Москве предполагает снос еще около 8 тысяч домов, заявил мэр столицы Сергей.

Собянин на заседании президиума городского правительства в среду.

Предстоит в эту программу включить еще около 8000. Программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется огромная концентрация финансовых и материальных ресурсов.
Сергей СобянинМэр Москвы
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Он напомнил, что в Москве в предыдущие годы было снесено около 1700 «хрущевок».

Накануне президент Владимир Путин на встрече с Собяниным заявил о целесообразности сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта. Сейчас в Москве завершается программа сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв.м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году, после чего город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м.

«Построенные на месте пятиэтажек дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет», — написал мэр в твиттере после встречи с президентом. По его словам, новая программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит жильем 1,6 млн горожан. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сегодня сообщил, что ценные с архитектурной точки зрения пятиэтажки демонтироваться не будут.

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