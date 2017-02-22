Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Башкирии

Долгосрочный кредитный рейтинг региона подтвержден на уровне «Ва2», прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный».

Такое рейтинговое действие последовало после того, как агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «Негативного» до «Стабильного», подтвердив рейтинг Российской Федерации на уровне «Ва1».