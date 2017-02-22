Список аварийного жилья в Нижнем Новгороде увеличился на 16 домов. Как сообщил в ходе заседания Гордумы 22 февраля директор департамента строительства Юрий Щеголев, также пополнился перечень ветхих домов.

По его словам, городская администрация внесла в списки ветхих и аварийных домов несколько новых зданий. Список ветхих домов, подлежащих расселению увеличился на 27, список же аварийных домов на 16. При этом 11 домов были переведены из категории ветхих, так как на данный момент уже полностью расселены и ожидают сноса.

Кроме того, в перечень аварийных домов вошли и объекты культурного наследия, которые, несмотря на свое состояние, сносу не подлежат и их планируется капитально отремонтировать с сохранением исторического облика.

Всего же в городе, как отметил Юрий Щеголев, всего в городе насчитывается 1,809 тыс. аварийных и ветхих зданий, 1,360 тыс. из которых еще необходимо расселить.

Как сообщалось ранее, 490 человек расселены из аварийных домов Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2016 году.