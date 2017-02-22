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14:05 (мск), источник: Фонтанка

Бизнес-центр у Гренадерского моста продан за 550 млн рублей

Российский аукционный дом продал бизнес-центр «Система» на Выборгской набережной в Петербурге за 550 млн рублей. Стартовая цена была почти вдвое ниже.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», на торгах в РАД 22 февраля было продано офисное здание класса С, расположенное по адресу: Выборгская набережная, д. 29, лит. А. При стартовой стоимости в 3111 млн рублей в итоге лот ушел за 550 млн рублей. Имя покупателя пока не сообщается.

Общая площадь пятиэтажного здания составляет 8 240 кв. м, земельного участка — 3 126 кв. м.

Помещения, пригодные для аренды, занимают 5 500 квадратных метров, 90% сейчас сдаются по краткосрочным договорам (средняя ставка — 1000 рублей за метр). Имеется охраняемый паркинг на 26 автотранспортных мест. В документации к аукциону указано обременение недвижимости: находится в ипотечном залоге у Сбербанка.

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