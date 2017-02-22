22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,16%.

Доллар подешевел на Br0,0028 до Br1,8723 (21 февраля — Br1,8751 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0135 и составляет Br1,9698 (21 февраля — Br1,9833 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0203 до Br3,2598 за 100 российских рублей (21 февраля — Br3,2395 за 100 российских рублей).