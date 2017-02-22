Доллар и евро на торгах 22 февраля подешевели, российский рубль подорожал
По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,16%. Доллар подешевел на Br0,0028 до Br1,8723 (21 февраля — Br1,8751 за $1).
По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,16%. Доллар подешевел на Br0,0028 до Br1,8723 (21 февраля — Br1,8751 за $1).
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской
По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,16%.
Доллар подешевел на Br0,0028 до Br1,8723 (21 февраля — Br1,8751 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0135 и составляет Br1,9698 (21 февраля — Br1,9833 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0203 до Br3,2598 за 100 российских рублей (21 февраля — Br3,2395 за 100 российских рублей).