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14:29 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

МОСКВА, февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.

Источник: AP 2017

С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из закона, в частности, исключено положение, которым установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Как отмечала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны. «В итоге принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз», — указывала она. При этом закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье, это решение граждане принимают самостоятельно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров. «Президент с самого начала был сторонником именно такого решения (объявления бессрочной бесплатной приватизации) кабинета министров и он до руководства кабинета министров доводил эту свою точку зрения, он именно такой точки зрения и придерживается, о чем и говорил кабинету министров на соответствующих совещаниях», — отметил представитель Кремля.

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