Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из закона, в частности, исключено положение, которым установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Как отмечала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны. «В итоге принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз», — указывала она. При этом закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье, это решение граждане принимают самостоятельно.