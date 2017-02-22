Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МОСКВА, февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.
МОСКВА, февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.
С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, из закона, в частности, исключено положение, которым установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.
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