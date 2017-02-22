Греф пообещал Путину снижение ставок по ипотеке до исторического минимума

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее Греф сообщил, что с 20 февраля текущего года Сбербанк снижает ставку по ипотеке на 1 п.п. В случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит 10,9% годовых, при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75% до12,25%. Кроме того, клиенты получают возможность снизить ставку (0,5 п.п.), воспользовавшись сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.



Сбербанк также сообщал, что одновременно со снижением ставок будет существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. В результате уровень ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

В феврале Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) спрогнозировало, что в 2017 году ставки по ипотеке в российских банках опустятся ниже 11% годовых. При этом объем выдачи ипотечных кредитов вырастет до рекордных 1,8 трлн руб.