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14:47 (мск), источник: РБК

Греф пообещал Путину снижение ставок по ипотеке до исторического минимума

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал снижение ставок по ипотечному кредитованию до исторических минимумов в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — отметил он (цитата по ТАСС).

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Ранее Греф сообщил, что с 20 февраля текущего года Сбербанк снижает ставку по ипотеке на 1 п.п. В случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит 10,9% годовых, при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75% до12,25%. Кроме того, клиенты получают возможность снизить ставку (0,5 п.п.), воспользовавшись сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

Сбербанк также сообщал, что одновременно со снижением ставок будет существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. В результате уровень ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

В феврале Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) спрогнозировало, что в 2017 году ставки по ипотеке в российских банках опустятся ниже 11% годовых. При этом объем выдачи ипотечных кредитов вырастет до рекордных 1,8 трлн руб.

Комментарии
2
А Б
Странное обещание Грефа, как минимум. Или он плохо знает законы ценообразования на данном рынке РФ.
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Иван Петров
Что значит "греф обещал Путину"?
Путин что, собрался брать ипотеку?
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