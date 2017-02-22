Омская область получит 1,5 млрд на дороги
Правительство Омской области подписало соглашение с Росавтодором, по которому регион получит 1 млрд рублей в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Правительство Омской области подписало соглашение с Росавтодором, по которому регион получит 1 млрд рублей в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Деньги будут выделены из федерального бюджета при эквивалентном софинансировании из областного дорожного фонда — сумма будет распределяться в равных пропорциях на восстановление дорог Омска и области.
Так, до 2018 года планируется отремонтировать наиболее проблемные участки трасс в Омске и пригороде для снижения числа ДТП и разгрузки дорог в часы пик.
Кроме того, в бюджет Омской области поступит 464 млн на развитие сельских территорий, а именно — на строительство проездов к производственным объектам и сельскохозяйственным предприятиям. В целом в 2017 году планируется построить 47,3 км дорог к 15 населенным пунктам районов области, сообщает