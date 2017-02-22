Омская область получит 1,5 млрд на дороги

Деньги будут выделены из федерального бюджета при эквивалентном софинансировании из областного дорожного фонда — сумма будет распределяться в равных пропорциях на восстановление дорог Омска и области.

Так, до 2018 года планируется отремонтировать наиболее проблемные участки трасс в Омске и пригороде для снижения числа ДТП и разгрузки дорог в часы пик.