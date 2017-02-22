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14:47 (мск), источник: СуперОмск

Омская область получит 1,5 млрд на дороги

Правительство Омской области подписало соглашение с Росавтодором, по которому регион получит 1 млрд рублей в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Деньги будут выделены из федерального бюджета при эквивалентном софинансировании из областного дорожного фонда — сумма будет распределяться в равных пропорциях на восстановление дорог Омска и области.

Так, до 2018 года планируется отремонтировать наиболее проблемные участки трасс в Омске и пригороде для снижения числа ДТП и разгрузки дорог в часы пик.

Кроме того, в бюджет Омской области поступит 464 млн на развитие сельских территорий, а именно — на строительство проездов к производственным объектам и сельскохозяйственным предприятиям. В целом в 2017 году планируется построить 47,3 км дорог к 15 населенным пунктам районов области, сообщает пресс-служба омского правительства.

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