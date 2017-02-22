Правительство Башкирии выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка на условиях софинансирования

В пресс-службе Правительства РБ отметили, что это совместное финансирование — федеральное и республиканское.

«Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России», — сказали в ведомстве.

Это значит, что в одностороннем порядке республика не может направить эти деньги. Только при условии выделения федеральных денег будут изысканы средства и в республиканском бюджете.

Как сообщало агентство «Башинформ», главный цирк столицы Башкортостана оказался под угрозой закрытия. Этого требует Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка.

В Росгосцирке рассказали, что ремонта требуют более 40 цирков России. В 2015 году были сданы Ивановский и Тульский цирки. В 2016 году проведена реконструкция Большого Санкт-Петербургского и Омского госцирков. В этом году программа предусматривает проведение капитального ремонта Рязанского, Нижнетагильского, Владивостокского цирков. На 2018 год запланированы ремонтные работы в Кисловодском, Красноярском и Уфимском цирках.