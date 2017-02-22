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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области руководители двух предприятий привлечены к ответственности из-за повторной невыплаты зарплаты

В Ростовской области в ходе прокурорской проверки было установлено, что руководители ООО ГОФ «Углерод» и ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» допустили повторную невыплату заработной платы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее они привлекались трудовой инспекцией к административной ответственности по аналогичному нарушению.

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП («Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Руководители этих организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 20 тыс. руб. Задолженность по зарплате на сумму более 1,8 млн руб. погашена в полном объеме.

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