Фарид Мухаметшин заявил о необходимости построить молокозавод в Альметьевском районе

Руководитель парламента принял участие в работе заседания районного совета, на котором глава района Айрат Хайруллин выступил с докладом об итогах социально-экономического развития района за 2016 год и задачах на 2017-й, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Сначала Фарид Мухаметшин осмотрел выставку коммунальной техники перед дворцом культуры «Нефтьче». Как рассказал Айрат Хайруллин, в районе проводится системная работа по содержанию и обслуживанию автодорог, велодорожек, тротуаров, зеленых зон, мостов, зон отдыха. В 2016 году приобретена современная эргономичная техника для уборки улиц и тротуаров.

В Альметьевске внедрен селективный сбор твердых бытовых отходов, что позволяет уменьшить объемы образования ТБО на полигонах, снизить затраты бюджетных средств на сортировку, компостирование и сжигание смешанных отходов. Установлено более тысячи евроконтейнеров. «Экологические акции — один из действенных механизмов привлечения внимания населения к проблемам охраны окружающей среды», — сказал глава района.

Подводя итоги прошедшего года на сессии районного совета, Айрат Хайруллин отметил, что Альметьевский район с долей отгрузки 28,4 процента занимает первое место в республике. Основную долю в общей структуре экономики района составляет нефтедобывающая промышленность — 81,4 процента.

В числе наиболее знаковых инвестиционных проектов 2016 года: туристическо-рекреационный комплекс «Пляж», который посетили более 250 тысяч человек; закладка самой большой в России экологически чистой плантации черной смородины на площади 66 гектаров; открытие семейной фермы в селе Кульшарипово по разведению и выращиванию рыб осетровых пород. Также в прошлом году начато строительство масштабной велосипедной инфраструктуры по проекту «Велосипед — это жизнь». Общая протяженность планируемой сети на пятилетку составляет 200 километров.

Фарид Мухаметшин отметил, что Альметьевскому району в рейтинге муниципальных образований республики удалось сохранить вторую позицию после Казани. «Достигнуть значительного опережающего роста по сравнению с другими городами — это всегда тяжелее, чем соперничать с отстающими», — сказал глава парламента и попросил обратить особое внимание на сельское хозяйство.

На тысячу жителей района приходится 8 единиц поголовья скота, а в республике средний показатель — 16 единиц. «На мясе и молоке сегодня можно хорошо зарабатывать. Это бизнес, благодаря которому в сельской местности создаются рабочие места», — сказал Председатель Госсовета.

По словам Фарида Мухаметшина, Альметьевскому району, в котором суточный надой молока составляет 37 тонн, необходимо создать молочный завод. «Вывозить молоко за пределы района — это как нефтяники, которые в свое время продавали сырую нефть и в то же время говорили о необходимости строительства НПЗ. Переработанное молоко, как и нефть, продается в несколько раз дороже. В любом случае, цех переработки молока должен быть», — обратился глава парламента к руководству района.

В ходе общения с журналистами Айрат Хайруллин подчеркнул, что отсутствие молокоперерабатывающего производства актуальна для района проблема, и в последний раз в Альметьевске подобное предприятие было построено 20−30 лет назад. «Очень важно, чтобы был сбыт и доступность молочной продукции. В свое время в Альметьевске молочный завод закрыли, поэтому мы находимся в поиске решений. Рано или поздно в Альметьевске переработка молока будет производиться», — заверил глава района.