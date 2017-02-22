Суд признал банкротом кубанский «Идея Банк»

Отметим, что заявление о признании банка банкротом подал Центральный банк России, пишет РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Это было второе по счету заявление о ЦБ.

Впервый раз ЦБ вернул заявление регулятору, так как к нему не было приложено уведомление о вручении лицам копий заявления о признании кредитной организации банкротом и приложенных к нему документов.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 19 декабря 2016 года ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «Идея Банка». Причиной стало низкое качество активов и многократные нарушения антиотмывочных норм.