Суд признал банкротом кубанский «Идея Банк»
КРАСНОДАР, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом краснодарский «Идея Банк».
КРАСНОДАР, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом краснодарский «Идея Банк».
Отметим, что заявление о признании банка банкротом подал Центральный банк России, пишет РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Это было второе по счету заявление о ЦБ.
Впервый раз ЦБ вернул заявление регулятору, так как к нему не было приложено уведомление о вручении лицам копий заявления о признании кредитной организации банкротом и приложенных к нему документов.
Как писал «ФедералПресс» ранее, 19 декабря 2016 года ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «Идея Банка». Причиной стало низкое качество активов и многократные нарушения антиотмывочных норм.