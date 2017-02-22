«Гортранс» ответил на претензии пермских перевозчиков, обратившихся в УФАС

Напомним, несколько пермских перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты, обратились в антимонопольное ведомство, так как считают, что «Гортранс» навязывает им услуги одной единственной компании «ИТ-ЦентрСервис», занимающейся программным обеспечением для валидатопров, считывающих данные с чипа льготных электронных проездных. Причём, перевозчики имеют собственное программное обеспечение к валидаторам, приобретённое у другой компании по цене на порядок ниже, но МКУ «Гортранс» отказывается подключать их к общей системе учёта пассажиропотока, а, значит, компенсации за провоз льготников эти перевозчики не получат.

В МУК «Гортранс» заявили, что никто ничего перевозчикам не навязывает, а речь идёт только о том, что программное обеспечение, установленное к их валидаторам, не совместимо с системой, которая обобщает данные о количестве поездок по льготным электронным проездным.

«Правила технологического присоединения содержат чёткие требования к программному обеспечению, установленному на валидаторе. Прикладное программное обеспечение валидатора должно использоваться на законных основаниях и иметь конкретные технические возможности. Если перевозчики будут передавать оператору данные не путём фиксации поездки по льготному проездному документу, а каким-либо иным, самостоятельно определённым способом, то нет гарантии, что будут предоставлены корректные, не завышенные данные», — ответили в «Гортрансе».

Что касается претензий перевозчиков относительно того, что им навязывают услуги конкретной компании, то в МКУ «Гортранс» отвечают, что нигде не указывается, что приобретать программное обеспечение необходимо исключительно у ООО «ИТ-ЦентрСервис». Кроме того, в дороговизну программного обеспечения от «ИТ-ЦентрСервис» заложены общехозяйственные расходы на соответствующие мероприятия.

«В МКУ “Гортранс” не было отказано ни одному перевозчику, чьи валидаторы успешно прошли процедуру тестирования. Их в настоящее время насчитывается около 150 единиц. Нескольким перевозчикам, обратившимся в феврале в МКУ “Гортранс”, было отказано в подключении, так как было выявлено, что прикладное программное обеспечение предложенных валидаторов не осуществляет чтение и запись данных с электронного чипа льготного проездного документа “Удобный проездной”. Это означает, что поездки с карт не будут списываться, что делает невозможным процесс передачи данных о количестве провозимых пассажиров льготных категорий. Кроме того, в системе не отображаются транзакции по картам “Администратора”, “Оператора” и “Контролера”, предназначенные для внутреннего использования. Таким образом, возможность получения объективных данных о работе системы отсутствует. Стоит отметить, что перевозчики могут переустановить программное обеспечение, соответствующее требованиям системе. Смена валидатора при этом не требуется. Так, например, перевозчики, установившие валидаторы на четырнадцати маршрутах (№ 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 62, 68, 71, 73) не имели проблем с подключением, так как современное оборудование поддерживает возможность установки одновременно нескольких программных обеспечений. Кроме того, в настоящее время, ведется тестирование использования на одном валидаторе нескольких программных обеспечений. Стоит отметить, что одним из участников данной системы, на которой ведется тестирование является компания, работающая в Перми с перевозчиками более двух лет на 200 автобусах», — отмечают в МКУ «Гортранс».