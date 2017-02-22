Прокуратура Татарстана приняла жалобу от вкладчиков Татфондбанка на АСВ

«В прокуратуру Татарстана поступила жалоба от Дмитрия Бердникова на действия АСВ и работу сотрудников Татфондбанка. Она будет рассмотрена в установленные законом сроки, в течение 30 дней», — сказал Галиев.

По словам активиста Бердникова, вкладчики планировали встретиться с представителями АСВ в Татфондбанке, чтобы обсудить вопросы по получению страховых сумм, но встреча не состоялась.

«Сегодня представитель АСВ не захотел ни встречаться, ни общаться. Сказали, что в банке никого нет. Тогда и сам банк не должен работать, в этой связи мы сегодня написали заявление, что нарушены наши права как жителей Республики Татарстан, согласно закону АСВ должны разъяснять проблемы. И мы попросили прокуратуру провести проверку по целесообразности нахождения стольких сотрудников банка на рабочих местах», — отметил Бердников.

12 декабря 2016 года в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. 15 декабря ЦБ РФ объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации сроком на полгода ЦБ возложил на АСВ. По решению агентства, возмещение по вкладам, не превышающих 1,4 млн рублей, было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки «ФК Открытие» и «Ак Барс».

Выплаты вкладчикам начались с 26 декабря. По данным на 1 февраля более 130 тысяч вкладчиков Татфондбанка в Татарстане получили свыше 90% выплат страхового возмещения на сумму 42 млрд 332 млн рублей.