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16:53 (мск), источник: АиФ Казань

Под Казанью построят новый мост через Волгу

Новый мост через Волгу построят в Татарстане, сообщает «Вечерняя Казань».

Право на разработку генерального плана получил НИИ генплана Москвы. Подробную схему представят в 2018 году.

По словам завкафедрой градостроительства КГАСУ Александра Дембича, мост соединит берега Орловки (Лаишевский район) и Гребеней (Верхнеуслонский район). А дорога от Орловки выйдет напрямую к трассе М-7. Благодаря новому мосту замкнется кольцо объездной дороги вокруг Казани, это значит, что водители, следующие транзитом мимо столицы РТ, смогут сократить путь на 100 км. Кроме того, мост поможет сократить путь дачникам, дома которых расположены на правом берегу Волги (им не придется делать крюк в сторону Займища).

Правда, приток машин из-за появления трассы негативно скажется на экологии местности.

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