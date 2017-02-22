Пассажиропоток в Шереметьеве после реконструкции вырастет в два раза
Между северным и южным терминалами аэропорта прокладывают тоннели для перевозки пассажиров и багажа.
Между северным и южным терминалами аэропорта прокладывают тоннели для перевозки пассажиров и багажа.
Пассажиропоток в Шереметьеве после реконструкции увеличится почти вдвое. Аэропорт готовят к предстоящему чемпионату мира по футболу. Уже через год там появятся новая
Сейчас в аэропорту завершается уникальный проект: прямо под действующей
Подземный путь выбрали, потому что прокладывать железную дорогу на поверхности было бы гораздо сложнее, рассказал главный специалист межтерминального перехода Шереметьево Дмитрий Вонский. По его словам, если бы тоннели строили вокруг аэродрома, их длина составила бы около шести километров.
Поезда для перевозки пассажиров будут похожи на московский монорельс. От одной станции до другой можно будет доехать всего за пять минут. По словам замгендиректора Шереметьева Андрея Никулина, пассажирский тоннель сможет перевозить 11,5 миллиона пассажиров в год.