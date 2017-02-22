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19:18 (мск), источник: m24.ru

Пассажиропоток в Шереметьеве после реконструкции вырастет в два раза

Между северным и южным терминалами аэропорта прокладывают тоннели для перевозки пассажиров и багажа.

Источник: Агентство «Москва»

Пассажиропоток в Шереметьеве после реконструкции увеличится почти вдвое. Аэропорт готовят к предстоящему чемпионату мира по футболу. Уже через год там появятся новая взлетно-посадочная полоса, еще один терминал и удобные переходы.

Сейчас в аэропорту завершается уникальный проект: прямо под действующей взлетно-посадочной полосой проложили два тоннеля. Они соединяют северный и южный терминалы. Диаметр тоннелей — шесть метров, а длина — почти два километра. Один из тоннелей предназначен для пассажирского поезда, другой — для багажного. Время составов в пути составит в среднем семь минут.

Подземный путь выбрали, потому что прокладывать железную дорогу на поверхности было бы гораздо сложнее, рассказал главный специалист межтерминального перехода Шереметьево Дмитрий Вонский. По его словам, если бы тоннели строили вокруг аэродрома, их длина составила бы около шести километров.

Поезда для перевозки пассажиров будут похожи на московский монорельс. От одной станции до другой можно будет доехать всего за пять минут. По словам замгендиректора Шереметьева Андрея Никулина, пассажирский тоннель сможет перевозить 11,5 миллиона пассажиров в год.

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