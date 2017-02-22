Движение по объездной дороге на Южном подъезде к Ростову запустят 4 марта

«Одновременно будет перекрыт проезд по пойменному мосту, который начнут разбирать под строительство нового», — говорится в сообщении.

Временная объездная дорога будет иметь четыре полосы — по две в каждом направлении, движение ограничат только для большегрузов. Разрешенная скорость движения по ней составит 40 км/ч.

Движение по временной объездной дороге будет действовать до декабря 2017 года, когда основные работы по строительству нового моста и эстакад будут завершены.

«Мы планировали открыть объездную дорогу до 15 марта, но подрядчик, понимая важность объекта, ускорил темп строительства, что позволило нам сдвинуть сроки ее открытия на несколько дней», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

Напомним, что реконструкция Южного подъезда началась в декабре прошлого года. Это первый этап, который включает в себя строительство нового пойменного моста (6-полосного вместо нынешнего 4-полосного), двух эстакад (на въезд и выезд из города) и разворота в сторону Ростова, который пройдет над существующей дорогой.