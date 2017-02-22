Дума Нижнего Новгорода одобрила выпуск облигаций на 5 млрд рублей
По состоянию на 16 февраля, фактический муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 8 млрд 525 млн рублей.
По состоянию на 16 февраля, фактический муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 8 млрд 525 млн рублей.
22 февраля на заседании думы Нижнего Новгорода депутаты одобрили размещение муниципального облигационного займа в объеме 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Это даст возможность перевести дорогие кредиты в более длинные и дешевые ценные бумаги. Ожидаемая цена заимствования будет не выше 9,5%.
Выпуск облигаций запланирован на конец августа — начало сентября 2017 года.
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин отметил, что для города это очень выгодно. «Во-первых, потому что сейчас мы работаем по трехлетнему бюджету,
По состоянию на 16 февраля, фактический муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 8 млрд 525 млн рублей.