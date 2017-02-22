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16:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Дума Нижнего Новгорода одобрила выпуск облигаций на 5 млрд рублей

По состоянию на 16 февраля, фактический муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 8 млрд 525 млн рублей.

22 февраля на заседании думы Нижнего Новгорода депутаты одобрили размещение муниципального облигационного займа в объеме 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Это даст возможность перевести дорогие кредиты в более длинные и дешевые ценные бумаги. Ожидаемая цена заимствования будет не выше 9,5%.

Выпуск облигаций запланирован на конец августа — начало сентября 2017 года.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин отметил, что для города это очень выгодно. «Во-первых, потому что сейчас мы работаем по трехлетнему бюджету, во-вторых, ставка рефинансирования, которая в 2014 году достигала 17%, сегодня находится на уровне 10,5%, заем мы планируем разместить под 9,5%. А значит, только замещая имеющиеся кредиты, мы экономим на процентах до 1 млрд рублей в течение 5 лет», — сказал он.

По состоянию на 16 февраля, фактический муниципальный долг Нижнего Новгорода составлял 8 млрд 525 млн рублей.

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