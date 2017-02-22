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17:23 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградской области не хватило денег на решение «проблемы-2016»

Калининградской области по итогам 2016 года не хватило объемов средств, выделенных региону на компенсации таможенных платежей предприятиям, лишившимся льгот после 1 апреля. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщила в среду врио министра экономики региона Нинель Салагаева.

«По итогам прошлого года мы вышли на 26 с лишним млрд рублей. По закону нам утвердили 25,9 млрд рублей, и нам не хватило более 300 млн. Мы сформировали кредиторскую задолженности, которую погашали за счет средств текущего года», — сообщила Нинель Салагаева.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что Министерство финансов РФ в рамках секвестра федерального бюджета на 2016 год предложило сократить объем субсидий Калининградской области на более чем 42,3 млрд рублей. В частности, на 42,16 млрд рублей предлагалось сократить расходы на субсидию по «проблеме-2016» — с 66,7 млрд рублей до 24,55 млрд рублей.

Отметим, что в рамках проекта госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года на субсидирование предприятий-переходников в 2017 году заложено 44,720 млрд рублей.

На 2018 год заложено 45,715 млрд рублей, на 2019 год — 46,912 млрд, на 2020 год — 44,566 млрд, на 2021 год — 42,338 млрд, на 2022 год — 40,221 млрд, на 2023 год — 38,210 млрд, на 2024 год — 36, 299 млрд, на 2025 год — 34, 484 млрд.

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