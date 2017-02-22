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16:38 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке неожиданно подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,07 грн, продать — по 29,02 грн.

Источник: Капитал

На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,07 грн, продать — по 29,02 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником курс американской валюты в покупке снизился на 13 копеек, а в продаже — на 8 копеек. 21 февраля доллар предлагали купить по 27,20 грн, продать — по 29,10 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 22 февраля составляет 27,04 грн/доллар.

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