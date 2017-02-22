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18:58 (мск), источник: Мослента

Столичные власти отреставрируют Китайгородскую стену

Начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей.

Источник: AFP 2017

Московские власти объявили конкурс на проведение реставрации Китайгородской стены и нижней части Варваринской башни, построенных в XVI веке. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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Объект культурного наследия расположен по адресу: Китайгородский проезд, дом 2. Работы могут стартовать уже в 2017 году, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей.

Сложенная из красного кирпича стена вокруг Китай-города длиной свыше 2,5 километров с 12 башнями была возведена в 1535—1538 годах — в правление Елены Глинской. Руководил постройкой итальянский инженер Петрок Малый (Петр Малой Фрязин).

Летом прошлого года столичные власти заявили о намерении отреставрировать Китайгородскую стену.

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