Столичные власти отреставрируют Китайгородскую стену
Начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей.
Начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей.
Московские власти объявили конкурс на проведение реставрации Китайгородской стены и нижней части Варваринской башни, построенных в XVI веке. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Объект культурного наследия расположен по адресу: Китайгородский проезд, дом 2. Работы могут стартовать уже в 2017 году, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей.
Сложенная из красного кирпича стена вокруг
Летом прошлого года столичные власти заявили о намерении отреставрировать Китайгородскую стену.