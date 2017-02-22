Немецкий бизнес желает инвестировать в кубанскую экономику

Бизнесмены из федеративной республики, по словам Шеппа, заинтересованы инвестировать в экономику Кубани.

— Наша с вами задача — создать условия, чтобы немецкий бизнес и бизнес Краснодарского края нашли друг друга. Это сегодня самое необходимое и важное. И немецкому бизнесу и бизнесу нашему, краевому, для того, чтобы они развивались. Развивались в рамках сегодняшних условий и экономических, и условиях научно-технического прогресса, который, конечно, сегодня присутствует и в немецком бизнесе, немецком производстве. Мы бы, конечно, хотели, чтобы это было и на территории нашего Краснодарского края. И наш бизнес, может, благодаря партнерству с немецким бизнесом тоже сегодня приобщился к новым технологиям, новым производствам, которых еще никогда не было на территории края, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Приятно видеть, как последние годы быстрыми темпами и качественно развивался край. Я здесь часто бывал, поэтому могу сравнивать. Приятно видеть мне, как главе Германо-российской внешней торговой палаты, немало крупных компаний уже в вашем крае, и другие интересуются, — отметил Маттиас Шепп, глава Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

На Кубани уже работают 32 компании с немецким капиталом. За предыдущие три года взаимный товарооборот между Краснодарским краем и Германией превысил 740 миллионов долларов.