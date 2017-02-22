Немецкий бизнес желает инвестировать в кубанскую экономику
На Кубани может появиться немецкий промышленный кластер. Об этом на встрече говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава
На Кубани может появиться немецкий промышленный кластер. Об этом на встрече говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава
Бизнесмены из федеративной республики, по словам Шеппа, заинтересованы инвестировать в экономику Кубани.
— Наша с вами задача — создать условия, чтобы немецкий бизнес и бизнес Краснодарского края нашли друг друга. Это сегодня самое необходимое и важное. И немецкому бизнесу и бизнесу нашему, краевому, для того, чтобы они развивались. Развивались в рамках сегодняшних условий и экономических, и условиях
— Приятно видеть, как последние годы быстрыми темпами и качественно развивался край. Я здесь часто бывал, поэтому могу сравнивать. Приятно видеть мне, как главе
На Кубани уже работают 32 компании с немецким капиталом. За предыдущие три года взаимный товарооборот между Краснодарским краем и Германией превысил 740 миллионов долларов.