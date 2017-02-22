Средняя зарплата в Калининградской области в декабре 2016 года достигла отметки в 38 тысяч рублей

По сравнению с декабрем 2015 года она увеличилась на 8,6%, по сравнению с ноябрем 2016 года — на 30,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2016 года составила 103,7% к уровню декабря 2015 года и 130,0% — к уровню ноября 2016 года.

В январе 2017 года статус безработного получили 854 человека — на 200 человек или на 30,6% больше, чем в январе 2016 года. Размеры трудоустройства безработных в январе 2017 года в Калининградской области были на 40 человек или на 12,5% меньше, чем в аналогичном месяце 2016 года, и составили 280 человек. В январе 2017 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,6 человека, а в январе 2016 года — 1,1 человека. Соответствующие данные приводит Калининградстат.