Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Рогозин: наши новые ракеты в состоянии обойти любую ПРО США
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
17:07 (мск), источник: ТАСС

ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Складские запасы нефти в развитых странах и в мире в целом начали снижаться благодаря сделке, заявил, выступая на сессии конференции IP Week в Лондоне, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

Источник: AP 2017

В ноябре 2016 г. на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 г. решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки.

«К третьему кварталу этого года ситуация с запасами должна заметно улучшиться. В США запасы выросли, да, но глобально и в странах ОЭСР (развитые страны, прим. ред.) они уже начали снижаться», — сказал министр.

Рост спроса на нефть ускорился, отметил он. Если в прошлом году спрос рос на 1,2 млн баррелей в сутки, то в этом году рост составит 1,4 млн баррелей и будет увеличиваться, добавил министр энергетики Катара.

Ранее ас-Сада уже говорил о том, что к концу 2017 г. рынок нефти должен стабилизироваться благодаря сделке ОПЕК. Позже журналистам он сообщил, что страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 94%, страны вне ОПЕК — менее чем на 50%.

Комментарии
12
Сергей Саморуков
Вот в том-то и дело . А бензин в той же Испании под 1.4 евро за 95-ый. Так почему ж у них дешевле еда ??? А минералка ? А пиво ? А вино ? Да и тряпки подешевле . Жена там всякие сумки , туфли , бельё и прочее покупает . Для меня это тайна .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Ну эти-том140 млн с младенцами и стариками немощными может и ждут новости, но Достанется ВСЁ двоим.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дроба
о европе не спорю, на них цена нефти не влияет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
57.4762   -0.38
$
Доллар США ММВБ
57.9600   +0.56
Евро ЦБ
60.4535   -0.76
Евро ММВБ
60.9500   +0.37
Путин примет участие в саммите G20
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Иран пригрозил США пощечиной
Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь