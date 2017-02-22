ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти

В ноябре 2016 г. на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 г. решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки.

«К третьему кварталу этого года ситуация с запасами должна заметно улучшиться. В США запасы выросли, да, но глобально и в странах ОЭСР (развитые страны, прим. ред.) они уже начали снижаться», — сказал министр.

Рост спроса на нефть ускорился, отметил он. Если в прошлом году спрос рос на 1,2 млн баррелей в сутки, то в этом году рост составит 1,4 млн баррелей и будет увеличиваться, добавил министр энергетики Катара.